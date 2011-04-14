На концерте в Орле 24 февраля группа Звери в откажется от всех спецэффектов.



Группа выступит в «Гринн-Центре» с акустической программой «Лучшее». Афиша обещает «популярные песни Ромы Зверя в новой обработке, сыгранные мощным живым составом».

Для музыкантов акустика это всегда эксперимент, так будет и на этот раз. Например, гитарист группы Герман Осипов возьмет в руки балалайку. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и покажет себя в этом амплуа.

- Акустика это всегда момент проверки — себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять 7 профессионалов, которые играют качественную музыку, — отмечает лидер группы Рома Зверь. — В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому.

На концерте будет сделан акцент на свете, от всех спецэффектов откажутся, чтобы сосредоточить все внимание зрителей на музыке. Это будут главные хиты и пара сюрпризов, вся хитрость — в аранжировках, говорится в анонсе мероприятия.