- Правда ли, что дети могут один раз в месяц бесплатно посещать музеи?

- В соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, действующих в редакции Федерального закона № 357-ФЗ от 28.11.2015, лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц.

Лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, также предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.

Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам утвержден Министерством культуры РФ от 17.12.2015 № 3119, вступившим в силу 27.07.2016.

Согласно данному Порядку информация о порядке бесплатного посещения музея несовершеннолетними размещается в доступных для посетителей зонах музейных зданий и в средствах массовой информации.

В день, установленный для бесплатного посещения музея несовершеннолетними, обслуживание других категорий посетителей осуществляется на общих основаниях.

- Можно ли при увольнении в связи с истечением срока трудового договора предоставить работнику по его заявлению отпуск с последующим увольнением, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора?

- Согласно части 3 статьи 127 Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ при увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора.

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (часть 4 статьи 127 Трудового кодекса РФ).

- Слышал, что в 2017 году можно будет не только подать заявление о выдаче (замене) паспорта через многофункциональные центры, но и получить сам паспорт в обозначенных центрах. Правда ли это?

На сегодняшний день гражданин, подав заявление о выдаче (замене) паспорта через многофункциональный центр, получает оформленный паспорт в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Вместе с тем, в 2017 году станет возможным получение паспорта гражданина Российской Федерации через многофункциональные центры.

Соответствующие изменения в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации внесены постановлением Правительства РФ № 1214 от 18.11.2016.

Изменениями устанавливается возможность выдачи с 01 февраля 2017 года многофункциональными центрами гражданам оформленных паспортов в случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта через МФЦ.

- В организации стандартный график работы с 9.00 до 13.00, затем один час обед, и далее работаем с 14.00 до 18.00. Работник ушел на обед и не вернулся без уважительных причин. Можно ли его уволить за прогул?

Прежде всего, в силу требований статьи 21 Трудового кодекса, действующей в редакции Федерального закона № 90-ФЗ от 30.06.2016, работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, не допуская нарушений трудовой дисциплины.

Вместе с тем, поскольку, как следует из вопроса, работник отсутствовал на рабочем месте ровно 4 рабочих часа, подобные действия прогула не образуют.

Согласно статье 81 Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона № 272-ФЗ от 03.07.2016 прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.

К такому работнику могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса РФ.

В случае, если работник вновь нарушит трудовую дисциплину, он может быть уволен по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, - за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.