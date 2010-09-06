- Подскажите, какая ответственность предусмотрена за лов рыбы с помощью рыболовной сети?

- Ловля рыбы с помощью рыболовных сетей признается способом массового истребления водных биологических ресурсов, который влечет наступление уголовной ответственности по п. «б» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ.

Санкция данной статьи Уголовного кодекса РФ, действующей в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 330-ФЗ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Помимо этого, на виновное лицо ляжет ответственность по возмещению вреда, причиненного незаконным выловом водных биоресурсов.

- Юридическое лицо, генеральным директором которого я являюсь, включено в ежегодный план проведения плановых проверок на 2017 год. Подскажите, могу ли я обжаловать действия проверяющих органов, если посчитаю их незаконными, и куда для этого обращаться?

- В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", действующей в редакции Федерального закона от 03.11.2015 N 306-ФЗ, если Вы считаете, что при проведении проверки нарушены права юридического лица, то вы вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в вышестоящий контролирующий орган, вышестоящему должностному лицу органа контроля либо в районный суд по месту нахождения контролирующего органа.

- Правда ли, что теперь в отношении субъектов малого предпринимательства плановые проверки не проводятся?

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 246‑ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Последний из названных законов дополнен статьей 26.1, устанавливающей особенности организации и проведения в 2016–2018 годах плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

Так, с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы на контролеров возложена обязанность по проверке информации об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства.

Проведение плановой проверки вопреки указанным положениям является грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле и влечет недействительность ее результатов.

- Могу ли я вырубить кустарниковые деревья на земельном участке который находится в моей собственности, если соседи и администрация поселения против?

- В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 03.07.2016), собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

В ст. 261 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не установлено законом, право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения.

Таким образом, предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и граждане, имеющие в собственности земельные участки, на территории которых находятся зеленые насаждения, владеют, пользуются и распоряжаются данными зелеными насаждениями по своему усмотрению, совершают в отношении них любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

В связи с этим, собственники зеленных насаждения по своему усмотрению производят посадку, пересадку и вырубку деревьев и кустарников, осуществляют подрезку и кронирование деревьев и кустарников, обрезку сухих и сломанных веток.