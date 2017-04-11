Тысяча двухлетних саженцев (500 кленов и 500 декоративных красных дубов) безвозмездно предоставит Глазуновское лесничество.

В Орел саженцы доставят уже 12 апреля, сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Еще 400 молодых лип и кленов, а также 1400 саженцев кустарников для высадки в разных районах города выделит «Зеленстрой».

Уже составлен список точек озеленения. При этом одним из главных условий является отсутствие в этих местах подземных коммуникаций, которые могут повредить растущие деревья.

«Согласно спискам, в районы города требуется почти 900 деревьев, - рассказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства и транспорта Александр Филатов. - Саженцы, которые не будут использованы при централизованном озеленении, будут также безвозмездно переданы органам территориального местного самоуправления и управляющим компаниям».

Высадка саженцев начнется уже на этой неделе. В работе примут участие студенты, активисты общественных организаций и другие волонтеры. Полностью завершить посадку саженцев деревьев и кустарников планируется до конца апреля.

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