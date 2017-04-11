В День космонавтики в Орле состоится Всероссийская акция «Волонтерский космический забег».

В Орле старт забегу будет дан в 9.07 утра в бассейне ОГУ имени И. С. Тургенева (ул. Скворцова, д.5, лит Б). Участникам нужно будет преодолеть дистанцию в 1957 метров, символизирующую год старта первого искусственного спутника Земли.

В акции примут участие представители молодежных спортивных объединений, гражданские активисты, известные общественные деятели, спортсмены и представители органов власти.

На старте эстафеты участников ждет видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции.

«Волонтерский космический забег» пройдет 12 апреля во всех регионах России в рамках празднования 60-летия начала космической эры человечества.