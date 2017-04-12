15 апреля у орловцев есть возможность приобщиться к посадке леса в Залегощенском районе в окрестностях деревни Подмаслово.

Проект «Дарим лес» реализуется в нескольких регионах страны, активисты намереваются в Год экологии высадить миллион деревьев. На сегодняшний день в проекте уже участвует 31 город.

В Орле инициативу подхватили члены общественной организации «Искусство жизни». Ребята обратились к руководству управления лесами Орловской области, идея была одобрена, и лесничества предоставили саженцы.

«Наша задача посадить 30 000 саженцев на 7 гектарах земли! Это очень амбициозная задача, поэтому нужна помощь каждого из вас», - обращаются организаторы к горожанам на страничке мероприятия в социальной сети.

Организаторы советуют взять с собой бутылку воды и легкий перекус, хотя на месте посадки будет организована полевая кухня. Форма одежды - рабочая.

Автобус будет ждать желающих у памятника Лескову с 8 часов.

Забронировать место можно, позвонив одному из организаторов по телефону 8-920-083-38 88 (Дмитрий).