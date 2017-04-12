ООО «УК ЖЭУ № 26» более года управляла домом №151 по Московскому шоссе в Орле без заключенного с собственниками жилья договора управления, сообщило управление государственной жилищной инспекции Орловской области по результатам проверки обращения одного из жильцов дома.

Жилинспекция направила в УК запрос с требованием предоставить договор управления домом № 151 по ул. Московское шоссе (орловцы называют этот дом «китайской стеной»).

Однако договор, представленный в адрес управления, был подписан всего лишь одним из собственников помещений.

«Таким образом, ООО «УК ЖЭУ № 26» не представлен заключенный договор управления многоквартирным домом № 151 по ул. Московское шоссе в г. Орле, ввиду его отсутствия, - говорится в сообщении жилинспекции.

Управление жилинспекции выдало УК предписание о приведении в соответствии с законодательством вопросов, связанных с управлением данным многоквартирным домом.

Если управляющая организация не примет меры, как то не прекратит обслуживание дома или не представит в жилинспекцию надлежащим образом, заключенный с собственниками жилья договор управления, то на УК будет наложено административное наказание, сообщает инспекция.