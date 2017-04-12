В Орловской области в пасхальные праздники общественный транспорт будет ходить до всех городских кладбищ.

Маршрут автобусов, конечной остановкой которых является «Станция Лужки», продлены до Лужковского кладбища, «Наугорское шоссе» и «Госуниверситет-УНПК» - до Наугорского кладбища.

Также будут запущены еще два новых маршрута: «Ул.1-я Посадская – Лужковское кладбище» (на нем будет курсировать 4 автобуса), «Железнодорожный вокзал – Иоано-Богословское кладбище» (2 автобуса).

Стоимость проезда останется неизменной - 16 рублей, действительны все виды проездных билетов.