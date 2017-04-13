Горожанам рассказали, как  действовать при спорных ситуациях в общественном транспорте.

Теперь порядок разрешения спорных ситуаций в транспортном средстве при отсутствии фиксации проезда по электронному проездному билету прописан в Положении о проездных билетах в городе Орле. Соответствующее постановление подписано в администрации областного центра.

Если терминалом предоставляется информация по карте, в том числе появляется надпись о любой ошибке при прикладывании карты (к примеру, «Карта не читается») – это свидетельствует о ее исправности, а проблема связана с несоблюдением правил по работе с терминалом. В этом случае перевозчик обязан перевезти пассажира без взимания платы.

Если терминал не реагирует на неоднократные прикладывания карты, пассажир оплачивает стоимость проезда и берет у водителя документ, подтверждающий оплату за поездку (талон или бланк строгой отчетности). При этом, отрывной талон или бланк должен соответствовать требованиям бухгалтерского учета и позволять идентифицировать перевозчика (содержать наименование или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя). Не позднее двух рабочих дней гражданин с талоном, электронным проездным билетом и последним чеком на пополнение проездного билета обращается в АО «РИЦ Орловской области» по адресам: г. Орел, ул. 2-я Курская, 34 или ул. Московская, д.155

Затем АО «РИЦ Орловской области» проводит проверку работоспособности карты и наличие пополнения проездного билета на текущий период. В случае если карта исправна, пассажир пишет заявление на имя руководителя АО «РИЦ Орловской области», и после подтверждения работоспособности карты, ему выдается оплаченная стоимость проезда.

В случае если карта не исправна по вине пассажира (имеет явные признаки механического воздействия), он пишет заявление о замене карты и оплачивает себестоимость цифрового носителя, а АО «РИЦ Орловской области» восстанавливает остаток поездок (период) на электронном проездном билете.

В гарантийном случае, АО «РИЦ Орловской области» бесплатно меняет карту, восстанавливает остаток поездок (период) на электронном проездном билете и возвращает пассажиру из кассы АО «РИЦ Орловской области» оплаченную стоимость проезда (но не более стоимости одной поездки на одного заявителя).

С полным текстом Порядка разрешения спорных ситуаций в транспортном средстве при отсутствии фиксации проезда по электронному проездному билету можно ознакомиться на сайте администрации Орла в разделе «Транспорт».

 

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