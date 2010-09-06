За 11 месяцев 2016 года общее количество зарегистрированных преступлений в Орле снизилось на 17%.

В январе-ноябре их количество составило 3856 против 4644 случаев за тот же период 2015 года.

Удельный вес преступлений совершенных в нетрезвом виде возрос и составляет 31,4%, 38,8 % преступлений совершены в общественных местах, говорится в обосновании программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2017-2018 годы», принятой 20 декабря.

На ее реализацию направлено 11,46 млн рублей. Программа финансируется за счет средств городского бюджета.