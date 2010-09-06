25 января на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию депутаты вновь отклонили предложение по концессии бани №4.

При обсуждении вопроса, председатель комитета Игорь Цуканов отметил, что такое решение в соответствие с федеральным законодательством не лишает администрацию города возможности детально разработать проект концессионного соглашения, в котором были бы прописаны все условия.

В отношении бани на Октябрьской – это, прежде всего, сохранение профиля работы и действующих сегодня социальных льгот.

Концессия бани обсуждалась на профильном комитете горсовета в декабре 2016 года. Тогда депутаты усомнились в необходимости передавать в другие руки рентабельное муниципальные предприятие.

Также на этом комитете депутаты отклонили вопрос о концессии сквера на ул. Приборостроительной в Орле. Проект может быть рассмотрен только после общественного обсуждения.

 

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